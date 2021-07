Recovery: Boccia (Pd), logistica cruciale nella società digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr "è l'occasione per far diventare logistica e sostenibilità una frontiera collettiva: sono stanziati oltre 30 miliardi di euro per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria, della sicurezza stradale, dei porti, dell'intermodalità e della logistica integrata. Nella società digitale la logistica è cruciale". Così Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile enti locali della segreteria nazionale, a margine del convegno organizzato a Sorrento da Alis, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. "Adesso la vera sfida è non sprecare l'occasione, trasformando in realtà i progetti inseriti nel Recovery plan e pensare, nello stesso tempo, a interventi per nuovi investimenti duraturi sul sostegno al trasferimento modale strada-mare e strada-ferro", ha concluso. (Com)