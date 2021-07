Turchia: estradato oggi dal Brasile il truffatore latitante Mehmet Aydin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mehmet Aydin, trentenne turco responsabile tra il 2016 e il 2018 di una vasta truffa online, operata mediante l’applicazione per smartphone Ciftlik Bank con il cosiddetto “schema Ponzi”, sarà rimpatriato oggi in Turchia dopo essere stato estradato dalle autorità del Brasile. Lo ha annunciato il portavoce del ministero dell’Interno di Ankara, Ismail Catakli, citato dai media turchi. Dopo un’inchiesta avviata nel marzo del 2018 sulla compagnia di Aydin, le forze di sicurezza turche hanno sequestrato il patrimonio di Ciftlik Bank e arrestato diversi suoi dirigenti. Successivamente, l’imprenditore è stato inserito nella lista dei ricercati dall’Interpol per aver rubato l’equivalente di circa 193 milioni di dollari a utenti turchi dell’app. Giovedì scorso, primo luglio, Aydin si è consegnato volontariamente alle autorità presso il consolato generale turco a San Paolo, e sarà giudicato nel Paese di origine. (Res)