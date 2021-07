Roma 2021: Gualtieri, abbiamo occasione unica per trasformare città ed edilizia pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Serve una trasformazione profonda della città. Abbiamo finalmente la possibilità” grazie al recovery fund “di realizzare le strutture sociali che mancano o che sono distribuite male. Possiamo realizzare asili nido, scuole aperte anche il pomeriggio, usare il ‘110 per cento’ per migliorare il nostro patrimonio urbanistico di edilizia popolare. La sindaca è riuscita nel capolavoro di rendere inattuabile” questo strumento “per le case popolari di Roma. E questo è un treno che non passerà mai più. Ve lo dico da ex ministro dell’economia. E’ incredibile che una città come Roma, con un patrimonio di edilizia pubblica disastrato, non lo usa il ‘110 per cento’. Abbiamo la possibilità di fare di Roma la città della salute. Dobbiamo costruire decine e decine di centri di sanità di prossimità, costruire un modello di città che cura, capace di progettare un welfare nuovo e di realizzarlo”. Lo ha detto Roberto Gualtieri candidato a sindaco di Roma per la coalizione del centro sinistra, intervenendo alla Conferenza programmatica del Partito socialista italiano.(Rer)