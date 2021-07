Grecia: Cormann (Ocse), ottimismo su futuro dell'economia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ocse ha un'ottima cooperazione con il governo greco ed è “impressionata dai risultati delle riforme". Lo ha affermato il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Mathias Cormann, nel corso dell'incontro ad Atene con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. "Siamo molto ottimisti sul corso dell'economia greca", ha detto Cormann. "Crediamo che il governo greco abbia fatto un ottimo lavoro", ha proseguito, riferendosi alla "profonda trasformazione dell'economia greca in un'economia moderna, digitale e verde che darà alle persone molte opportunità negli anni a venire". Cormann ha anche sottolineato l'importanza della ripresa dopo la pandemia, invitando il maggior numero possibile di persone a farsi vaccinare. "Avete fatto un ottimo lavoro in questo qui in Grecia", ha aggiunto. Da parte sua, Mitsotakis ha affermato che la ripresa globale "deve essere combinata con la riduzione delle disuguaglianze e l'aumento della solidarietà con l'obiettivo primario della vaccinazione globale e, naturalmente, stimolando il lavoro in tutti i paesi e affrontando la sfida globale del cambiamento climatico". (Gra)