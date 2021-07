Germania: ministra Difesa Kramp-Karrenbauer in visita in Mali dopo attentato contro soldati tedeschi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca ha aggiunto che la presenza della Bundeswehr in Mali “è importante per il processo di riconciliazione” nel Paese. Tuttavia, “si devono formulare obiettivi politici realistici per la regione”, ha evidenziato l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Al riguardo, Kramp-Karrenbauer si è chiesta se gli obiettivi dell'intervento della Nato in Afghanistan non siano stati tanto elevati da divenire irraggiungibili. (Geb)