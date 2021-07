Sicurezza: Molteni, il “modello Macerata” funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Macerata ho incontrato gli esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine: lo Stato è vicino e attento a questo territorio che è stato ferito da un sisma, da gravi fatti di cronaca e dalla pandemia, ma che ha saputo reagire con dignità e orgoglio soprattutto sul fronte della sicurezza e della legalità. Così in una nota il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “I risultati ottenuti non devono però far abbassare la guardia ma anzi essere di stimolo a fare di più: in quest’ottica da luglio arriveranno in città sette nuovi agenti, cinque in forza alla Questura e due alla Polizia postale”, ha detto, aggiungendo che la delibera del ministero dell’Interno che ha rifinanziato il fondo della sicurezza urbana permetterà di dar vita a “progetti importanti come Spiagge Sicure e Scuole Sicure, per aiutare gli amministratori locali e le forze di polizia a garantire più legalità, più contrasto al crimine, allo spaccio e all'immigrazione clandestina”. Sarà poi importante, ha continuato, dare la giusta attenzione al monitoraggio delle attività della criminalità organizzata per i fondi della ricostruzione post sismica e del Pnrr. “Ma sono molto fiducioso perché il ‘Modello Macerata’ funziona: lo Stato centrale, i territori, i sindaci, gli amministratori, le forze dell'ordine e le polizie locali hanno dimostrato un eccellente lavoro di squadra, coeso, non formale ma sostanziale, tutto volto a beneficio dei cittadini e della comunità". (Com)