Siria: autorità curde consegnano alla Russia 20 orfani di famiglie Stato islamico

- L’Amministrazione autonoma curdo-siriana, che governa de facto diverse regioni del nord-est della Siria, ha consegnato oggi nella città di Qamishli a una delegazione della Commissione per i diritti dei bambini della presidenza russa 20 minori, orfani di combattenti dello Stato islamico (Is). Lo riferisce l’agenzia di stampa curdo-siriana “Hawar”, vicina all’Amministrazione autonoma. La delegazione russa è stata ricevuta dalla copresidente del dipartimento per le Relazioni esterne, Abir Iliya, e da altre esponenti delle autorità curdo-siriane. Non si tratta del primo evento del genere, ha sottolineato la co-presidente in una conferenza stampa, poiché il dipartimento in precedenza ha già consegnato alla Commissione russa più di 250 bambini. (Res)