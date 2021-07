Trasporto aereo: sindacati, 24 ore di sciopero il 6 luglio, subito tavolo per Alitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermato per martedì 6 luglio lo sciopero generale di tutto il personale del trasporto aereo, con presidi all'aeroporto di Fiumicino (dalle 11), di Linate (dalle 10) e nei principali scali del Paese. A proclamare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo "a difesa dell'occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos, ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryanair/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea. "Su Alitalia deve essere convocato un tavolo di confronto per discutere il nuovo piano, mantenendo gli attuali livelli occupazionali, mentre per Air Italy occorrerà lavorare con ministero dello Sviluppo economico, ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Regioni Lombardia e Sardegna, azienda e liquidatori ad una soluzione industriale”, scrivono i sindacati, sottolineando la necessità di scongiurare i licenziamenti in Norwegian e Ernest e monitorare le situazioni di compagnie come Blue Panorama e Air Dolomiti, i cui lavoratori sono sotto regime di ammortizzatori sociali”, scrivono i sindacati in una nota, aggiungendo che lo sciopero vuole “costringere le aziende a rispettare le norme sul lavoro italiano, compreso l'articolo 203 del decreto Rilancio sul contratto nazionale di settore come riferimento minimo: vanno eliminate le pesanti distorsioni nel nostro mercato generate dalla concorrenza sleale di alcuni operatori low cost, assicurando regole del lavoro che prevedano gli stessi trattamenti normativi e retributivi a parità di condizioni operative". Per il trasporto aereo, concludono i sindacati, serve una sede di confronto interministeriale permanente e una cabina di regia per garantire la tenuta sociale. (Com)