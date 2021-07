Milano 2021: Bernardo, io espressione della città non dei partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la città che ha speso il mio nome, per quello che ho fatto in questi anni, nell'ambito della sanità, soprattutto nel sociale, e questo mi ha inorgoglito ed è una grande soddisfazione. Poi sono a disposizione. Con Salvini non abbiamo parlato in particolare di nulla". Lo ha detto il professor Luca Bernardo, primario della pediatria del Fatebenefratelli di Milano, uno dei candidati in pectore per il centrodestra a sindaco di Milano, arrivando al gazebo della Lega in zona Sempione per firmare per i referendum per la riforma della giustizia. Bernardo ha poi spiegato che "con Salvini una telefonata c'è stata, è stato una volta a vedere il reparto al Buzzi. Stimo trasversalmente tutti, ma io vengo dalla città, non arrivò certamente dai partiti, nel senso positivo del termine". (Rem)