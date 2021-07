Milano 2021: Bernardo, Sala bravo sindaco, ma io vivo dentro il sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala è stato un bravo sindaco, è una brava persona, l'ho conosciuto, ha visto il mio reparto. Non ho nulla da dire, abbiamo probabilmente idee diverse su qualche cosa, forse qualcosa di più". Lo ha detto il professor Luca Bernardo, primario della pediatria del Fatebenefratelli di Milano, uno dei candidati in pectore per il centrodestra a sindaco di Milano, arrivando al gazebo della Lega in zona Sempione per firmare per i referendum per la riforma della giustizia. Rispondendo a chi gli ha chiesto in cosa si sente diverso da Sala, Bernardo ha risposto ricordando che "io faccio il medico, l'ospedale lo vivo con le mani dentro il sociale. Questa è una piccola differenza tra noi. Per il resto lo ritengo un gran signore" (Rem)