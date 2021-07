Milano 2021: Bernardo, dopo Covid dobbiamo riaccendere luce su città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo uscendo da un nemico invisibile che è stato il Covid, io l'ho vissuto, ho lavorato vivendo un mese e mezzo in ospedale. Abbiamo lavorato tanto, e questo ha fatto sì che molte persone tornassero a casa. Abbiamo perso una generazione di anziani, di adulti, e credo che quello che dobbiamo fare è riaccendere la luce su Milano e guardare al futuro". Lo ha detto il professor Luca Bernardo, primario della pediatria del Fatebenefratelli di Milano, uno dei candidati in pectore per il centrodestra a sindaco di Milano, arrivando al gazebo della Lega in zona Sempione per firmare per i referendum per la riforma della giustizia. (Rem)