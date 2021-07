Milano 2021: Bernardo, non ho sentito Berlusconi e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho sentito Berlusconi e Meloni”. Lo ha detto il professor Luca Bernardo, primario della pediatria del Fatebenefratelli di Milano, uno dei candidati in pectore per il centrodestra a sindaco di Milano, arrivando al gazebo della Lega in zona Sempione per firmare per i referendum per la riforma della giustizia. Rispondendo a chi gli ha chiesto se avesse sentito il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Bernardo ha detto "rispondo dal punto di vista lavorativo: essendo il pediatra di tanti bambini, i cui genitori sono anche deputati, mi stimano sotto quel punto di vista. E per questo mi sono messo a disposizione. Non li ho sentiti". (Rem)