Sudafrica: vaccini, ente regolatore autorizza cinese CoronaVac

- L’Autorità sudafricana per la regolamentazione dei prodotti sanitari (Sahpra) ha autorizzato oggi il vaccino contro il coronavirus CoronaVac, prodotto dall’azienda cinese Sinovac Life Sciences e importato dalla locale Curanto Pharma. Lo riferisce un comunicato dell’ente regolatore. L’autorizzazione è stata concessa ai sensi della Sezione 21 della legge Medicines and Related Substance Act. La nota precisa che l’autorizzazione si basa sui dati di sicurezza, qualità ed efficacia presentati da Curanto Pharma tra il 22 marzo e il 22 giugno e tiene conto dell’approvazione per l’uso di emergenza da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’autorizzazione, comunque, è soggetta a una serie condizioni. In particolare, la società che ha presentato la richiesta dovrà sottoporre all’autorità di vigilanza sui farmaci del Sudafrica i risultati finali degli studi clinici in corso e gli aggiornamenti periodici sulla sicurezza e condividere le informazioni di efficacia ricevute dal produttore. (segue) (Res)