Sudafrica: vaccini, ente regolatore autorizza cinese CoronaVac (2)

- Il vaccino si basa sul virus inattivato ed è indicato per soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni; viene somministrato in due dosi, con il richiamo previsto a una distanza tra 14 e 28 giorni dalla prima inoluzione; si conserva a una temperatura compresa tra due e otto gradi centigradi. I dati della sperimentazione clinica valutati dalla Sahpra indicano che la maggior parte degli effetti collaterali post somministrazione è di lieve o moderata entità e di breve durata, di solito non superiore a due giorni. Gli effetti indesiderati registrati con più frequenza sono dolore al sito dell’iniezione, mal di testa, affaticamento, dolore muscolare, diarrea e nausea. (Res)