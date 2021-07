Vaticano: Chaouqui su inchiesta Sloane Avenue, processo sia momento riflessione e non di vendetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi auguro che sia solo un momento di riflessione perché alla Chiesa non servono vendette: spero che chi risulterà colpevole faccia una cristiana riflessione. Lo dice Francesca Immacolata Chaouqui, il cui nome compare nel provvedimento che mette alla sbarra dieci persone e quattro società per l’utilizzo dei fondi vaticani. Condannata a dieci mesi (pena sospesa) dalla giustizia vaticana per la vicenda Vatileaks, è stata convocata dagli inquirenti vaticani il 28 ottobre del 2019, all’inizio dell’inchiesta. “Sono stata ascoltata come persona informata dei fatti”, ha dichiarato a Chaouqui ad “Agenzia Nova”, senza fornire dettagli sul colloquio con il Promotore di giustizia. “L’interrogatoria è segreto e tutto ciò che ho detto non sarà diffuso alla stampa: in passato avrei potuto raccontare fatti che in qualche maniera si sarebbero rivelati per me vantaggiosi, anche in relazione a Vatileaks, ma non l’ho fatto per senso di rispetto e dovere nei confronti del Papa”, ha aggiunto, ribadendo di aver “solo raccontato la verità”. “Fatti che presumo abbiano trovato riscontro da parte degli inquirenti considerata l’evoluzione dell’inchiesta e quanto accaduto oggi”, ha continuato. Secondo fonti ascoltate da “Agenzia Nova”, nel verbale dell’interrogatorio di Francesca Chaouqui è contenuto per sommi capi il quadro poi emerso durante le indagini. Secondo le stesse fonti la donna pare abbia collaborato fattivamente alle indagini. “Sul tema non voglio pronunciarmi, ci tengo solo a sottolineare che se c’è da aiutare la causa del Santo Padre e la sua opera di trasparenza, io ci sarò sempre”, ha concluso. (Civ)