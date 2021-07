Albania: Caritas locale inaugura costruzione di 9 nuove case a Belsh dopo sisma del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione umanitaria Caritas Albania ha inaugurato oggi la costruzione di 9 nuove case nella città di Belsh, nell'Albania centrale, danneggiata dal terremoto del novembre 2019. Come riferisce l'emittente "Top Channel", alla cerimonia di completamento delle case con i membri di 9 famiglie di Belshi, il presidente del gruppo parlamentare del Partito socialista al governo, Taulant Balla, ha ringraziato i rappresentanti di Caritas Albania per il sostegno dato. “Non sono state costruite solo 9 case, ma ci sono 9 famiglie che fino a poco tempo fa non avevano un tetto per ospitare i propri figli. Questo è il modo più bello per celebrare il 30mo anniversario della Caritas in Albania. Dopo tre decenni, continua con lo stesso impegno del primo giorno in Albania”, ha detto Balla, aggiungendo che Albania e Italia sono molto interconnesse tra loro. (Alt)