Omofobia: Fico su ddl Zan, arrivare presto a risultato condiviso

- Oggi Napoli “si riempirà con i colori del Pride, a distanza esattamente di venticinque anni dal primo Pride nazionale che si svolse in città: ieri come oggi è necessario intensificare l’azione di contrasto ai pregiudizi sociali e promuovere i diritti civili delle persone Lgbti”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. “Dobbiamo prendere atto che nonostante i passi in avanti degli ultimi anni persistono nei confronti delle persone Lgbti preconcetti diffusi, discriminazioni e fenomeni di odio intollerabili: i diritti della persona non possono essere oggetto di una contesa tra fazioni contrapposte, in quanto parte integrante, per loro stessa natura, del perimetro fisiologico della democrazia”, ha scritto, aggiungendo che negare tali diritti “per pregiudizio e intolleranza è qualcosa che fa vacillare lo Stato di diritto, le sue ragioni di giustizia e di eguaglianza civile, umiliando e vanificando le lotte civili faticosamente compiute per riscattare l’individuo da soprusi e discriminazioni di ogni forma e natura”. Un contributo in questa direzione, ha scritto il presidente della Camera, può essere fornito dalla proposta di legge, già approvata in prima lettura alla Camera e ora all’esame del Senato, per il contrasto dell'omofobia. “Un provvedimento che interviene su questioni di grande rilevanza e delicatezza, e intorno al quale c'è un grande dibattito pubblico: l'auspicio è quello di arrivare presto a un risultato condiviso, tutelando chi è vittima di discriminazione”, ha concluso. (Rin)