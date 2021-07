Vaticano: processo Sloane Avenue, Raffaele Mincione tra gli imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche Raffaele Mincione tra gli imputati del processo che, dal prossimo 27 luglio, vedrà protagonisti il cardinale dimissionario Angelo Becciu e altre otto persone per lo scandalo del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Al finanziere vengono contestati diversi reati: peculato, truffa, abuso d'ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio. I rapporti con il Vaticano risalgono all'epoca in cui l'allora sostituto della Segreteria di Stato Angelo Becciu chiese un parere circa un investimento petrolifero in Angola proprio a Mincione. Sfumato l'affare, quest'ultimo propose di investire parte dei fondi vaticani nell'acquisto degli ex magazzini Harrod's a Sloane Avenue e la restante parte in strumenti finanziari concordati.(Civ)