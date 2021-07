Vaticano: processo Sloane Avenue, alla sbarra anche Enrico Crasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Crasso, gestore per 27 anni del patrimonio riservato della Segreteria di Stato con Credit Suisse, è tra gli imputati del processo per lo scandalo del palazzo di Sloane Avenue, che dal prossimo 27 luglio vedrà protagonisti Angelo Becciu e altre otto persone. Pesanti le accuse a carico dell'ex funzionario, al quale vengono contestati i reati di peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio ed autoriciclaggio, truffa, abuso d'ufficio, falso materiale di atto pubblico commesso dal privato e falso in scrittura privata. Crasso è il perno della vicenda dell'acquisto del palazzo di Londra: il broker vede consolidarsi la propria posizione grazie a Becciu, che arriva ad affidargli oltre 400 milioni di euro, prezzo che la Segreteria di Stato avrebbe pagato per accaparrarsi il palazzo di Chelsea dove un tempo sorgevano i magazzini della prestigiosa catena Harrod's. (Civ)