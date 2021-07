Vaticano: Gianluigi Torzi imputato nel processo Sloane Avenue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche Gianluigi Torzi tra gli imputati del processo per lo scandalo del palazzo di Sloane Avenue, al via il prossimo 27 luglio: Al broker molisano, direttamente coinvolto dell'acquisto dell'immobile londinese, vengono contestati i reati di estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio. Arrestato nella capitale britannica lo scorso 11 maggio, secondo la procura di Roma Torzi avrebbe bonificato parte dei 15 milioni di euro ottenuti dalla Segreteria di Stato a due società inglesi a lui intestate. Una cifra pari a circa 4,5 milioni di euro sarebbe stata impiegata per l'acquisto di azioni di società quotate in borsa che gli avrebbero consentito, dopo pochi mesi, di ottenere un guadagno di oltre 750 mila euro e di ripianare il debito di 670 mila di altre due aziende. (Civ)