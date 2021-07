Vaticano: inchiesta Sloane Avenue, a processo anche monsignor Mauro Carlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monsignor Mauro Carlino, ex capo dell'ufficio informazione e documentazione del Vaticano e segretario del cardinale dimissionario Angelo Becciu, è tra gli imputati del processo per lo scandalo del palazzo di Sloane Avenue, che prenderà il via il prossimo 27 luglio. Il prelato è accusato, tra l'altro, di concorso in estorsione e abuso d'ufficio per alcune presunte operazioni finanziarie irregolari nella Santa Sede riguardanti compravendite immobiliari milionarie all'estero, tra cui proprio il palazzo di Londra. (Civ)