Vaticano: Yohanes Harun Yuwono è il nuovo arcivescovo di Palembang in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arcidiocesi di Palembang, in Indonesia, sarà guidata da Yohanes Harun Yuwono, che subentra a Aloysius Sudarso. "Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Palembang, in Indonesia, presentata da Aloysius Sudarso: contemporaneamente ha nominato Arcivescovo della medesima Sede Metropolitana, Yohanes Harun Yuwono, finora vescovo di Tanjungkarang", si legge in una nota della Santa Sede. Yohanes Harun Yuwono è nato il 4 luglio 1964 a Way Ray - Padang Dermin, nella diocesi di Tanjungkarang. Ha compiuto gli studi filosofici e teologici nel Seminario Maggiore Interdiocesano St. Petrus a Pematangsiantar a Sumatra. È stato ordinato sacerdote l'8 dicembre 1992 per il clero della Diocesi di Pangkalpinang ed è stato eletto Vescovo di Tanjungkarang il 19 luglio 2013 e consacrato il 10 ottobre successivo. È stato presidente del segretariato diocesano per la pastorale di Pangkalpinang, rettore del seminario maggiore interdiocesano St. Petrus a Pematangsiantar e docente di islamistica al Stft St. Yohanes. (Civ)