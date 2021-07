Roma 2021: Michetti, civiltà di un popolo si misura su capacità di assicurare piena cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile apprendere che ci siano persone bloccate a casa o in una stazione per la mancata manutenzione di un ascensore". Lo scrive in un post su Facebook Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra. "La civiltà di un popolo e di una comunità si misura in particolare sulla capacità di assicurare piena cittadinanza a tutti. Per questo, ci vuole un impegno assoluto delle varie forze politiche e sociali sul fronte dell'abbattimento delle barriere architettoniche così come sulla parità di accesso al mercato del lavoro. Roma deve diventare una città fruibile, efficiente e vivibile per tutti i cittadini, nessuno escluso". (Com)