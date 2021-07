Milano 2021: Bernardo, io corro per vincere, ma no a campagna gridata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io corro per vincere". Lo ha detto il professor Luca Bernardo, primario della pediatria del Fatebenefratelli di Milano, uno dei candidati in pectore per il centrodestra a sindaco di Milano, arrivando al gazebo della Lega in zona Sempione per firmare per i referendum per la riforma della giustizia, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se ritenga che battere Sala sia possibile. "Sono disponibile a correre sono loro che mi devono volere", ha proseguito Bernardo, precisando che "se dovessi correre per me sarebbe una campagna non gridata, ma di ascolto e rispetto reciproco. Non si sentirà mai dalla mia parte parole più alte del tono normale. Dobbiamo spiegare alle persone cosa dobbiamo fare, non cosa vogliamo gridare". Bernardo ha poi evidenziato di essere un "candidato civico con l'appoggio ovviamente del centrodestra". Rispondendo a chi gli ha chiesto se sia preoccupato dalla campagna elettorale corta, Bernardo ha chiosato: "Faccio il terapista intensivo alla Macedonio Melloni per cui per me emergenza e urgenza vuol dire correre veloce". (Rem)