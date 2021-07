Sicurezza: massiccio attacco informatico a migliaia di aziende nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un massiccio attacco ransomware alla catena di fornitura di un software ha finora colpito più di 1.000 aziende in tutto il mondo e il numero potrebbe continuare a crescere, secondo la società di sicurezza informatica Huntress Labs Inc. L'attacco si è concentrato sui fornitori di servizi che lavorano principalmente con piccole e medie imprese. Tali attacchi possono avere un effetto moltiplicatore, poiché gli hacker possono accedere e infiltrarsi anche nei sistemi dei clienti. L'impatto dell'attacco sta appena cominciando a venire alla luce, come riferiscono i media internazionali. In Svezia, la maggior parte degli oltre 800 negozi della catena di alimentari Coop non ha potuto aprire sabato dopo che l'attacco ha portato a un malfunzionamento dei loro registratori di cassa. Gli hacker sono stati identificati come il gruppo ransomware collegato alla Russia REvil, accusato il mese scorso di aver colpito il produttore di carne brasiliano Jbs. Secondo gli esperti di sicurezza informatica, gli hacker sembrano aver preso di mira Kaseya Ltd., uno sviluppatore di software per fornitori di servizi gestiti con sede a Miami, come un modo per attaccare i propri clienti. (Nys)