Milano 2021: Bernardo, rilanciare città dal punto di vista economico e sociale

- "Milano deve essere rilanciata non solo dal punto di vista economico, ma anche dal, punto di vista sociale". Lo ha detto il professor Luca Bernardo, primario della pediatria del Fatebenefratelli di Milano, uno dei candidati in pectore per il centrodestra a sindaco di Milano, arrivando al gazebo della Lega in zona Sempione per firmare per i referendum per la riforma della giustizia. "Le persone - ha proseguito - hanno voglia di fare, di essere operose e, soprattutto di uscire da questo nemico invisibile che ci ha colpito tutti. La cosa importante è tornare a lavorare tutti e soprattutto rilanciare Milano che è stata dal '400 in poi una grande città dal punto di vista nazionale e internazionale". (Rem)