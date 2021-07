Medio Oriente: Covid, presidente palestinese Abbas impone stato di emergenza per 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha imposto lo stato di emergenza nei Territori palestinesi per un periodo di 30 giorni a partire da oggi, sabato 3 luglio, per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Secondo il decreto presidenziale siglato da Abbas, le autorità competenti “continueranno ad assumere tutte le misure necessarie per confrontare i pericoli derivanti dal coronavirus, proteggere la salute pubblica e realizzare sicurezza e stabilità”. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute palestinese, nelle ultime 24 ore i Territori hanno registrato 83 nuovi casi e nessun nuovo decesso, concentrati in larga maggioranza (75) nella Striscia di Gaza. (Res)