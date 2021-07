Brasile: caso Covaxin, Corte suprema federale dispone apertura inchiesta su Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosa Weber, giudice della Corte suprema federale (Stf) del Brasile, ha disposto l’apertura di un’inchiesta sul presidente del Paese, Jair Bolsonaro, sul caso Covaxin, accogliendo la richiesta della Procura generale della Repubblica (Pgr). La stessa Weber aveva sollecitato la Procura, che inizialmente aveva chiesto di aspettare la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta (Cpi) sulla gestione dell’emergenza Covid, a presentare la richiesta, spiegando che nella Costituzione non ci sono disposizioni per la sospensione dell’azione della Procura in attesa del risultato di un’inchiesta del parlamento. La polizia federale è stata autorizzata a raccogliere la testimonianza del presidente. La Procura e la polizia federale sono state autorizzate a chiedere informazioni alla stessa commissione parlamentare, oltre che alla Corte dei conti federale e ad altri organismi. Riguardo alla testimonianza di Bolsonaro, non è ancora stato stabilito se potrà essere in forma scritta, come chiesto dalla presidenza, o dovrà essere resa di persona. Un’udienza è fissata per il 29 settembre, ma potrebbe essere anticipata. (segue) (Brb)