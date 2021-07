Brasile: caso Covaxin, Corte suprema federale dispone apertura inchiesta su Bolsonaro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tania Oliveira, coordinatrice nazionale dell'Associazione brasiliana di giuristi per la democrazia (Abjd), ha spiegato ad "Agenzia Nova" quali saranno le prossime tappe dal punto di vista giudiziario. "Quando il presidente della Repubblica commette un crimine comune, tra cui figurano quelli elencati nel codice penale e nelle legislazioni penali del Brasile, in questo caso la competenza per investigare e giudicare il presidente è della Corte suprema federale. Perché il procedimento venga instaurato, è prerogativa del Procuratore generale della Repubblica inviare una richiesta di indagine a carico del presidente presso la Corte suprema”. (segue) (Brb)