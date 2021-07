Vaticano: Tinoudji nominato vescovo di Pala in Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diocesi di Pala, in Ciad, ha un nuovo vescovo. "Il Santo Padre – si legge in una nota – ha nominato vescovo della diocesi di Pala, in Ciad, Dominique Tinoudji, del clero di Moundou, finora Rettore del Seminario Maggiore Teologico Interdiocesano Saint Luc di Bakara nell'Arcidiocesi di N'Djaména". Dominique Tinoudji è nato l'8 agosto 1973 a Manli, Diocesi di Moundou. È entrato nel Seminario Minore Saint-Jean di Pala, completando gli studi di Filosofia e Teologia nei due Seminari Maggiori del Paese. È stato ordinato sacerdote l'8 gennaio 2005, per il clero della Diocesi di Moundou. Dal 2016 finora è stato rettore del seminario maggiore teologico interdiocesano Saint Luc di Bakara, nell'arcidiocesi di N'Djaména. (Civ)