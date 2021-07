Roma 2021: Calenda, 5 stelle impreparati, arroganti e incapaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle deve scomparire il prima possibile. Ha preso in giro 1/3 degli italiani, raccontandogli cose che non ha fatto, attaccandosi alla poltrona più di qualsiasi altro movimento politico, colonizzando i ministeri di amici, cugini, parenti, e facendolo con persone che non avevano alcuna esperienza per governare". Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per Azione ad Alanews. "Ma c'è di più: hanno raccontato al Paese una realtà che non esiste, cioè l'idea di poter trovare un lavoro senza istruirti, poter avere un reddito senza un lavoro. Hanno tradito gli elettori e devono sparire per questo. Non ho mai visto gente così impreparata, arrogante, incapace. L'unico modo che ho di relazionarmi con loro è competere per sconfiggerli. Ho detto a Letta: 'Guardali, sono questi, che affidabilità ti danno?'. Sono pronto a scommettere che se Gualtieri dovesse diventare sindaco entro un mese inserirebbe i Cinquestelle nella sua squadra. Lo ha fatto Zingaretti in Regione, figuriamoci se non lo fanno in giunta. Ma allora devi dirlo ai cittadini, non puoi prenderli in giro". (Rer)