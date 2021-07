Vaticano: Solichin nuovo vescovo di Padang in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vitus Rubianto Solichin è il nuovo vescovo di Padang. "Il Santo Padre – si legge in una nota – ha nominato Vescovo della Diocesi di Padang, in Indonesia, Vitus Rubianto Solichin, Membro della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere, finora docente nel seminario Maggiore e rettore dello Scolasticato Filosofico di Jakarta". Vitus Rubianto Solichin è nato il 15 novembre 1968 a Semarang, nell'Isola di Giava. Ha studiato filosofia presso la Driyarkara High School of Philosophy a Jakarta e teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Wedabhakti a Yogyakarta. Ha emesso i Voti solenni nella Congregazione Saveriana il 18 marzo 1996 ed è stato ordinato sacerdote il 7 luglio 1997. Tra gli incarichi più prestigiosi, quello di rettore dello Scolasticato filosofico di Jakarta e di presidente dell'Associazione dei biblisti indonesiani. (Civ)