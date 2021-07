Migranti: 43 dispersi dopo naufragio imbarcazione al largo della Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 43 i migranti irregolari dispersi in mare dopo il naufragio, questa notte, di un’imbarcazione partita dal porto libico di Zuwara e affondata al largo delle coste di Zarzis, in Tunisia. Lo riferisce il capo della Mezzaluna Rossa di Medenine, Mongi Selim, citato dall’emittente tunisina “Mosaique Fm”. Delle 127 persone originariamente a bordo dell’imbarcazione, le rimanenti 84 sono state recuperate e si trovano quasi tutte nel porto di pesca di Zarzis, a parte una donna di nazionalità eritrea, che è stata trasferita in ospedale. (Tut)