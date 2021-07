Georgia: attacco informatico contro portale per registrazione a vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Georgia è avvenuto un massiccio attacco informatico contro il portale di registrazione per i vaccini anti Covid. Lo ha affermato la viceministra della Salute georgiana, Tamar Gabunia, spiegando che l'attacco hacker ha colpito il portale per il vaccino Sinopharm, a causa del quale i cittadini non possono più registrarsi. Come ha detto Gabunia all'agenzia di stampa "InterpressNews", un gruppo di tecnici sta lavorando per eliminare il problema. "Ci aspettavamo che venisse avviata la registrazione al portale, ma si è saputo che è in corso un massiccio attacco informatico e non è stato possibile garantire il funzionamento del sito. Un team tecnico sta lavorando per eliminare tempestivamente le carenze. Penso che torneremo a regime in poche ore", ha detto Gabunia. Come in precedenza annunciato dalle autorità, oggi avrebbe dovuto essere rilanciata la procedura di registrazione per il vaccino cinese Sinopharm sul portale dedicato georgiano. (Rum)