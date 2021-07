Vaticano: processo Sloane Avenue, tra gli imputati c'è anche Cecilia Marogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è anche Cecilia Marogna tra gli imputati del processo che, dal prossimo 27 luglio, vedrà protagonisti il cardinale dimissionario Angelo Becciu e altre otto persone per la vicenda legata alla compravendita dell’immobile al n. 60 di Sloane Avenue. L'accusa è quella di peculato: la citazione a giudizio riguarda anche la Logsic Humanitarne Dejavnosti, società a lei riconducibile, alla quale viene contestato lo stesso reato. Marogna è stata arresta il 14 ottobre dell'anno scorso a Milano dalla Guardia di Finanza, su mandato dell'Interpol in base ad una richiesta della magistratura vaticana. Dopo il primo contatto avvenuto nel 2015, la donna sarebbe entrata in possesso di una lettera firmata da Becciu in cui il cardinale la indicava come sua persona di fiducia: negli ultimi tre anni sarebbe stata beneficiaria di bonifici per almeno 500 mila euro da parte della prima sezione della Segreteria di Stato per non meglio specificate operazioni umanitarie. (Civ)