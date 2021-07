Spagna: Sanchez, necessario "ripristinare la convivenza" nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia spagnola ha ripristinato l'ordine costituzionale violato dagli indipendentisti in Catalogna e ora è necessario ripristinare la convivenza. Lo ha affermato oggi il premier spagnolo Pedro Sanchez, intervenendo al comitato federale del Partito socialista (Psoe). Sanchez ha esposto i motivi che hanno motivato la sua concessione dell'indulto ai leader indipendentisti catalani condannati a pene detentive per sedizione e peculato. "La nostra democrazia ha immediatamente ripristinato l'ordine costituzionale violato dagli indipendentisti e ora dobbiamo ripristinare la convivenza", ha affermato Sánchez nel primo comitato federale in presenza dall'inizio della pandemia, come riferisce il quotidiano "El Pais". Il premier ha fatto appello al "vero patriottismo" dei socialisti, "che antepone il benessere e il progresso della Spagna a qualsiasi altro calcolo politico". (segue) (Spm)