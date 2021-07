Albania: portavoce presidenza Turchia, pace e stabilità nel Paese cruciali per Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace e la stabilità dell’Albania sono cruciali per la Turchia e per i Balcani. Lo ha detto il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, parlando ai giornalisti nella capitale albanese Tirana. “È nel nostro interesse comune rafforzare le forze di sicurezza albanesi contro il terrorismo, il traffico di esseri umani, il traffico di droga o crimini simili”, ha detto Kalin, sottolineando anche la cooperazione turco-albanese sul fronte dell’industria della difesa. Il portavoce ha incontrato il primo ministro albanese, Edi Rama, con il quale ha discusso delle relazioni bilaterali e di questioni regionali. Al centro dei colloqui tra le parti, anche i preparativi per una visita ufficiale del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in Albania. Le visite di Rama in Turchia, ha aggiunto Kalin, sono state “estremamente produttive”. Le relazioni turco-albanesi “continuano ad acquisire nuovo impulso, diventando più forti ogni anno – ha proseguito Kalin – e i nostri sforzi per espanderle e approfondirle in aree diversi proseguiranno intensamente”. (Tua)