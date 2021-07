Ue: entra in vigore oggi divieto su alcuni prodotti di plastica monouso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra oggi in vigore nell'Unione europea il divieto su alcuni prodotti di plastica monouso, tra cui piatti, posate, contenitori per alimenti e bastoncini cotonati. "Oggi è il giorno! L'Europa saluta: piatti di plastica monouso, posate, cannucce, bastoncini per palloncini e bastoncini cotonati, bicchieri, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso e tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile", ha scritto su Twitter il commissario Ue per l'ambiente, gli oceani e la pesca Virginijus Sinkevicius. Le nuove regole sono state annunciate dalla Commissione europea il 31 maggio. Entro il 3 luglio, gli Stati membri dovevano garantire che i prodotti per i quali è disponibile un'alternativa economica senza plastica non siano più venduti sul mercato dell'Ue. Altri prodotti in plastica, come attrezzi da pesca, sacchetti di plastica monouso, bottiglie, contenitori per bevande e alimenti per il consumo immediato, pacchetti e involucri, filtri per tabacco, articoli sanitari e salviettine umidificate, dovrebbero essere limitati nell'uso. (Beb)