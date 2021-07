Atac: sindacati, da mesi chiediamo stabilizzazioni, lunedì in piazza contro scempio partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta la Giunta Capitolina tenta di scaricare le responsabilità politiche, che è incapace di assumersi, sulle organizzazioni sindacali. L'assessore Calabrese, forse vittima di un colpo di calore estivo, scarica su Cgil, Cisl e Uil la propria incapacità politica di determinare l'assunzione dei circa 200 lavoratori, da 24 mesi con contratto a tempo determinato, che, in Atac, sono necessari per garantire il servizio della mobilità pubblica alla cittadinanza". Così in una nota Cgil Roma Lazio, Cisl Roma Rieti, Uil Lazio, Filt Cgil Roma Lazio, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Roma Lazio. "Le Federazioni di categoria hanno già sottoscritto un accordo in cui si definiva la stabilizzazione dei lavoratori dopo i due anni e chiedere, oggi, di firmare una deroga per prolungare questi contratti, senza un impegno concreto da parte della Sindaca a stabilizzarli, significa prolungare un'ingiustificata precarietà che non garantisce, per primi, i lavoratori che non sarebbero nelle condizioni di esercitare il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato". (segue) (Com)