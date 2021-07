Atac: sindacati, da mesi chiediamo stabilizzazioni, lunedì in piazza contro scempio partecipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È da marzo del 2021 - si legge anche nella nota dei sindacati- che le Organizzazioni Sindacali chiedono una effettiva stabilizzazione che non può passare per l'ennesima proroga dei rapporti di lavoro che vanno trasformati, nell'immediato, in contratto a tempo indeterminato. Senza il fondamentale contributo di questi lavoratori, parte integrante dell'organico, Atac non sarebbe nelle condizioni di rispettare il contratto di servizio e, quindi, non c'è alcuna motivazione che potrebbe giustificare una proroga di questa condizione. Chiediamo che la Sindaca uscente formalizzi la volontà politica della giunta e dia indicazione ad Atac di assumere i lavoratori coinvolti. È anche per questa ragione che lunedì alle 14:30 saremo in piazza del Campidoglio a manifestare con i lavoratori delle società partecipate, per fermare lo scempio che si sta compiendo ai danni di un patrimonio della cittadinanza e dei servizi pubblici essenziali". (Com)