Arabia Saudita: Covid, stop a collegamenti aerei con Emirati, Etiopia e Vietnam

- Le autorità dell’Arabia Saudita sospenderanno, a partire dalle 23:00 (ora locale) di domani, tutti i voli da e per Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Vietnam, per contrastare l’eventuale diffusione di nuove varianti del virus Sars-Cov-2. Lo ha annunciato questa mattina il ministero dell’Interno di Riad. Chiunque arriverà nel Regno da uno dei tre Paesi in questione, oltre che dall’Afghanistan, dopo la data della sospensione sarà costretto a trascorrere un periodo di quarantena, anche se cittadino saudita. A partire dallo scorso 17 maggio i cittadini sauditi sono stati nuovamente autorizzati a viaggiare all’estero, a condizione che abbiano ricevuto il vaccino contro il Covid-19 o siano guariti dopo aver contratto il virus. (Res)