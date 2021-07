Fisco: Fratoianni (Si), patrimoniale per grandi ricchezze, manifestazione 8 luglio a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi Sinistra Italiana è in molte piazze d'Italia per raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Next Generation Tax, una patrimoniale per tassare i super ricchi, abbassare le tasse al ceto medio e offrire ai più giovani un’opportunità. Così in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “Un impegno costante, quotidiano, che è un presidio di democrazia, di libertà e di giustizia: prossimo appuntamento pubblico giovedì 8 luglio a Milano con una manifestazione in Piazza XXIV Maggio a partire dalle ore 19", ha detto. (Com)