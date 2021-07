© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allerta gialla (criticità ordinaria) diramata dal "Centro funzionale monitoraggi rischi naturali" della Regione Lombardia per la serata di oggi, sabato 3 luglio a partire dalle ore 18, per il rischio di forti temporali. Verrà attivato il monitoraggio e sono allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM. (Com)