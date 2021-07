M5s: Conte, bene mediazione ma restino miei principi fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il tentativo di mediazione per ricucire le distanze all’interno del Movimento 5 stelle ma devono restare alcuni principi fondamentali. E’ il pensiero dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto riferiscono fonti a lui vicine. Le stesse fonti ricordano come lo stesso Conte abbia sempre lavorato per trovare una sintesi e così evitare spaccature e scissioni all’interno del Movimento. Ben venga dunque questo tentativo, di cui l’ex presidente era stato preventivamente informato, se utile a rilanciare il M5s e a dar vita a un nuovo corso, tenendo fermi però quei principi fondamentali su cui l'ex presidente si è già espresso con chiarezza. (Rin)