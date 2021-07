Ue: Lega, che coraggio Letta, Pd per poltrone ha elemosinato alleanze con chiunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Letta abbia la decenza di non parlare di alleanze, visto che pur di restare al potere il Pd si è alleato con chiunque: in Europa stava in maggioranza al fianco del Ppe anche quando c'era Orban e ora abbraccia i governi dei Paesi frugali che remavano contro l'Italia. In Italia, il Pd ha governato con chiunque, elemosinando il sostegno di avversari storici come Berlusconi, i grillini e perfino Renzi”. Così in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. “Forti nel Palazzo, deboli nelle urne. Visto che Draghi lo sta smentendo su tutto (basti pensare al Mes o alla patrimoniale), Letta ne tragga le conseguenze e, se vuole, esca dal governo”, concludono. (Com)