Francia: Jean-Marc Governatori parteciperà a primarie ecologiste per presidenziali 2022

- Jean-Marc Governatori, copresidente del partito Cap écologie ha annunciato la sua candidatura “centrista” per le primarie ambientaliste in vista delle presidenziali del 2022, dopo Sandrine Rousseau, Eric Piolle e Yannick Jadot. Governatori è stato di recente candidato regionale alle elezioni in Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca). “Le candidature dichiarate incarnano l'ecologia del loro partito, l'Eelv, quello della sinistra. Incarno l'ecologia al centro", ha affermato Governatori. “Di fronte a vicoli ciechi ecologici, economici, sanitari, sociali, di fronte al problema della sicurezza dei beni e delle persone, di fronte all'assenza di senso se non quella del consumo, presenteremo un progetto completo e innovativo per la società", ha aggiunto. (Frp)