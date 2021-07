Covid: riapre pronto soccorso Campus bio-medico, assessore Lazio "giornata importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 347 i professionisti che a vario titolo sono stati impegnati in prima linea nella lotta contro la pandemia all'interno del Campus Covid Center che ha chiuso i battenti domenica scorsa in vista della riapertura del Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico il prossimo lunedì 12 luglio. L'Assessore Regionale alla Sanità e all'Integrazione Socio-Sanitaria Alessio D'Amato ha voluto partecipare alla cerimonia di ringraziamento degli "eroi" o degli "angeli", come sono stati definiti dai pazienti guariti e dai loro familiari nelle testimonianze che hanno condiviso nell'Aula Magna dell'Università a Trigoria. La Regione e l'Università Campus Bio-Medico di Roma hanno voluto ringraziare dell'impegno profuso nei mesi più duri della pandemia il personale con un attestato di benemerenza e una targa commemorativa. (segue) (Com)