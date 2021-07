Covid: riapre pronto soccorso Campus bio-medico, assessore Lazio "giornata importante" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata importante - ha sottolineato l'Assessore D'Amato -. Siamo qui per consegnare gli attestati di benemerenza a tutto il personale che si è impegnato nel contrasto al Covid. Qui dal Campus vi sono stati dei numeri significativi 1200 ricoveri, 150.000 test e tamponi e 130.000 vaccini. Ha rappresentato un pezzo importante del Sistema Lazio nel contrasto alla pandemia. Un gioco di squadra che ha consentito di ottenere dei risultati molto importanti". Anche Alberto Angela, divulgatore scientifico e conduttore televisivo, ha partecipato alla cerimonia con un video messaggio: "Il mio ringraziamento va esteso a tutti i vostri colleghi d'Italia, a tutti i reparti Covid. È totale per tutti voi". "Penso - ha proseguito Alberto Angela - alle famiglie che hanno potuto continuare ad abbracciare i propri cari grazie a voi. Oggi celebriamo insieme la chiusura del Covid Center del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ringraziandovi per il vostro lavoro, la vostra professionalità ma anche per la vostra dedizione a salvare tante vite". (segue) (Com)