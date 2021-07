Covid: riapre pronto soccorso Campus bio-medico, assessore Lazio "giornata importante" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha ricordato il direttore generale Paolo Sormani: "In questi mesi dal primo momento abbiamo lavorato giorno e notte per mettere in sicurezza gli operatori e consentire così di garantire cure efficaci alle persone, sia Covid che non affette dal virus ma bisognose di assistenza. Quando l'assessore ci chiese di aprire un Centro Covid lo realizzammo separandolo totalmente dal Policlinico che è rimasto un ospedale 'Covid free' con percorsi dedicati soprattutto ai pazienti più fragili per mantenere la continuità delle cure. Ringraziamo l'Assessore che ci è stato molto vicino e tutti i direttori generali di aziende sanitarie, ospedaliere, degli Irccs e dei policlinici, perché insieme abbiamo fatto rete". (Com)