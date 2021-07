Russia: Strategia di sicurezza nazionale, timori per esercitazioni Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni della Nato sul potenziale uso di armi nucleari si aggiungono alle minacce militari che la Russia sta affrontando in questa fase storica. Questo quando emerge dal documento sulla Strategia di sicurezza nazionale del Paese, approvata oggi dal presidente russo Vladimir Putin."I pericoli e le minacce militari che la Russia sta affrontando sono rafforzati dai tentativi di fare pressione sulla Federazione, sui suoi alleati e partner, sulla costruzione dell'infrastruttura militare della Nato vicino ai confini russi, sull'aumento dell'attività di spionaggio, sulle esercitazioni che prevedono la presenza di grandi gruppi militari e l'uso di armi nucleari contro la Russia", si legge nel documento. "Le forze distruttive all'estero e all'interno del Paese cercano di sfruttare le sfide socioeconomiche esistenti in Russia per favorire processi sociali negativi, innescare conflitti tra diversi gruppi etnici e nazionalità", si aggiunge nel testo. (segue) (Rum)